Российские рыбаки получили третье судно-краболов в рамках госпрограммы обновления флота

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Третье краболовное судно было передано российским рыбакам в рамках государственной программы по обновлению отечественного краболовного флота.

Как сообщает "Интерфакс", краболов "Аян" построен на Восточной верфи для компании "Дальневосточное побережье". Он предназначен для промысла крабов и креветок ловушками, а также для хранения улова в охлажденной морской воде с последующей транспортировкой в порт. Головное судно серии этого проекта "Охотск" уже полгода удачно работает на освоении ценного биоресурса.

Проект реализуется по итогам крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Два судна построены на Восточной верфи, одно - на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла".

Всего в рамках программы не позднее 2025 года должен быть построен 41 краболов.