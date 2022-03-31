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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:48

Совет директоров EMC покинули два иностранца

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров United Medical Group Cy Plc покинули Юрки Петтери Талвитие и Томас Мария Верасто, сообщила компания (работает под брендом "Европейский медицинский центр", ЕМС)

Они оба подали заявление об отставке. Совет директоров утвердил их отставку 30 марта.

Талвитие и Верасто входили в совет UMG с 25 июня 2021 года.

В совете остаются основной акционер UMG Игорь Шилов, Никос Николаидис и Квадво Бедиако.

В сеть ЕМС входят семь многопрофильных медицинских центров, родильный дом и реабилитационный центр, а также три гериатрических центра в Москве и Московской области. В 2021 году выручка группы выросла на 19,7% - до 288,75 млн евро.

ЕМС United Medical Group Юрки Петтери Талвитие Томас Мария Вераст
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