ЦБ освободил часть компаний от правил корректировки предложений акционеров к ГОСА

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Компании вправе не организовывать прием обновленных предложений по повестке годового собрания акционеров и кандидатам в совет директоров, если ГОСА у них состоится до 11 апреля, а дата его проведения была объявлена до 8 марта 2022 года, говорится в разъяснении Банка России.

Разъяснения регулятора касаются закона № 46-ФЗ, который вступил в силу 8 марта 2022 года. Он меняет на 2022 год порядок сбора предложений по повестке ГОСА и кандидатам в наблюдательные советы: если по общим правилам держатели не менее 2% акций вправе были направлять такие предложения до конца января (если в уставе АО не установлен иной срок) и больше не могли менять, то в текущем году их можно корректировать. По закону 46-ФЗ такие скорректированные предложения принимаются не позднее чем за 27 дней до даты проведения собрания, при этом дата их сбора должна быть объявлена не позднее, чем за 35 дней до его даты.

Однако если дата проведения собрания была объявлена до момента вступления закона в силу, а собрание назначено на дату до 11 апреля (между этими датами 35 дней - ИФ), то это исключает возможность соблюдения установленных законом 46-ФЗ сроков при подготовке к собранию. В таких ситуациях эти требования "не подлежат применению", сообщила пресс-служба ЦБ.

Новые правила о сроках связаны с массовым исходом из совета директоров крупных компаний, объяснял заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

"Срок, установленный законодательством о хозяйственных обществах на подачу кандидатур в советы директоров для годовых собраний уже прошел. Поэтому нам сейчас временно, временно, только сейчас, необходимо фактически отменить этот срок на этот год, разрешив подать в советы директоров новые кандидатуры в связи с тем, что мы наблюдаем отток из советов директоров большого числа значимых для нашей экономики компаний соответствующих кандидатов", - говорил Херсонцев.

Кандидаты, прежде всего иностранцы, начали в массовом порядке покидать советы директоров российских компаний после начала военной операции на Украине.