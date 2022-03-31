Apple начала разработку технологии обработки платежей

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Корпорация Apple Inc. изучает возможности более активного присутствия в сфере финансовых услуг на фоне стремления развивать финансовые технологии. Как сообщает Bloomberg, она разрабатывает технологию и инструменты для обработки платежей.

Разработки смогут позволить Apple в меньшей степени зависеть от партнеров, которые осуществляют поддержку уже существующих финансово-технологических решений компании, включая Apple Pay, Apple Card и Apple Cash.

На текущий момент Apple задействована в ряде финансово-технологических проектов. Компания ранее сообщила, что сделает возможным для продавцов с помощью iPhone принимать платежи за товары.

Акции партнеров Apple в сфере финансово-технологических услуг подешевели на фоне сообщения о новых разработках.

Так, бумаги Green Dot Corp., которая осуществляет поддержку сервиса по переводу денежных средств Apple Cash, в среду подешевели на 5,2%, CoreCard Corp. - на 12,2%, Goldman Sachs Group Inc. - на 1,2%. В четверг акции Green Dot дорожают на 0,8%, CoreCard - снижаются на 3,9%, Goldman Sachs - на 0,6%.

Цена бумаг Apple уменьшается на 0,7%. С начала года они подешевелиь на 0,5%.