Apple запустит весной функцию приема бесконтактной оплаты Tap to Pay в США

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Американская компания Apple начнет весной этого года запуск опции Tap to Pay для предпринимателей, позволяющей принимать бесконтактную оплату при помощи iPhone, сообщается во вторник на сайте компании.

Юридические лица смогут воспользоваться функцией уже весной.

"По мере того как все больше и больше потребителей подключаются к оплате цифровыми кошельками и кредитными картами, Tap to Pay на iPhone предоставит компаниям безопасный, частный и простой способ принимать бесконтактные платежи", - сообщила Дженнифер Бейли, вице-президент Apple по Apple Pay и Apple Wallet.

Опция Tap to Pay позволяет использовать iPhone в качестве платежного терминала и принимать платежи с Apple Pay, кредитных и дебетовых карт через чип NFC. Apple заявила, что платформа Stripe станет первым платежным оператором, который предложит эту услугу. Позже в этом году с новой функцией начнут работать и другие платежные платформы.