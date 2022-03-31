Тарифы на транзит нефти через Украину с 1 апреля вырастут на 30%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Тарифы на транзит нефти по территории Украины с 1 апреля повысятся на 30%.

Согласно данным на сайте "Транснефти", новые тарифы по нефтепроводу "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии по договору с АО "Укртранснафта" составят 11,5 евро за тонну по сравнению с 9 евро за тонну. Прежние нормы действовали с 1 января.

В прошлом году через нефтепровод "Дружба" по территории Украины было транспортировано 12 млн тонн российской нефти, в том числе в Чехию - 3,4 млн тонн, Словакию - 5,2 млн тонн, Венгрию - 3,4 млн тонн.