Тарифы на транзит нефти через Украину с 1 января вырастут на 18,3%

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Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Тарифы на транзит нефти по территории Украины с 1 января повысятся на 18,3%.

Согласно данным на сайте "Транснефти", новые тарифы по нефтепроводу "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии по договору с АО "Укртранснафта" составят 13,6 евро за тонну по сравнению с 11,5 евро за тонну.

Прежние нормы действовали с 1 апреля 2022 года, когда были повышены на 30%.

Президент "Транснефти" Николай Токарев в интервью телеканалу "Россия 24" сообщал, что поставки нефти в данном направлении в следующем году ожидаются на уровне текущего года. "Южная ветка "Дружбы", которая транспортирует нефть через территорию Украины в Словакию, Чехию и Венгрию, она остается в прежних объемах, поскольку для них сделаны исключения, и они будут потреблять те объемы, которые потребляли - порядка 12 млн тонн", - уточнял он.