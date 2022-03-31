"Яндекс.Лавка" приостановит работу в Париже

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Сервис доставки продуктов Yango Deli (международный бренд "Яндекс.Лавки") постепенно приостанавливает деятельность в Париже чтобы сконцентрировать усилия на других, более перспективных рынках, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Решение об этом было принято еще в начале февраля. Это был пилотный проект с небольшим количеством дарксторов, и он не оправдал наших внутренних ожиданий", - сказали в компании.

Ранее в четверг Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Yango Deli рассматривает возможность ухода с рынков Франции и Великобритании, изучает различные варианты - в том числе продажу своего бизнеса в Лондоне и закрытие французского подразделения.

Как сообщили "Интерфаксу" в "Яндекс.Лавке", в Лондоне, где рынок гиперлокальной доставки продуктов достаточно емкий и конкурентный, компания видит серьезный интерес к своему сервису от инвесторов и конкурентов и рассматривает разные варианты дальнейшего развития.

"У нас уже есть опыт развития сервиса партнерами по франшизе на других рынках. С момента запуска Yango Deli в Лондоне показывает очень хорошую динамику - стабильно растет средний чек и возвращаемость, 21 февраля в Лондоне открылся еще один даркстор. Сервис добавил доставку горячей еды, чего нет у конкурентов", - сказали в компании.

"Яндекс.Лавка" в апреле 2021 года зарегистрировала во Франции юрлицо, запуск проекта произошел в августе. В Великобритании сервис заработал в октябре 2021 года. Первой страной дальнего зарубежья, где "Яндекс.Лавка" начала работу, в ноябре 2020 года стал Израиль (Тель-Авив).