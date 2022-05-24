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"Яндекс" начал экспансию в Латинской Америке под брендом Yango Delivery

"Яндекс" начал экспансию в Латинской Америке под брендом Yango Delivery
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Yango, международный бренд "Яндекс.Такси", развивает сервис доставки как минимум в трех странах Латинской Америки, свидетельствует информация из открытых источников.

Сервис носит название Yango Delivery по аналогии с российской "Яндекс.Доставкой", сам бренд Yango образован как сокращение от Yandex Go.

Ранее российский сервис, запущенный в конце 2019 года, не озвучивал планов по международной экспансии, активно развиваясь в РФ (его GMV в 2021 году вырос в 3,4 раза, составив 29,5 млрд руб. - ИФ).

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В мае Yango Delivery разместил на портале Linkedin две активные вакансии в Лиме (Перу), среди них - вакансия менеджера по развитию бизнеса. Из ее описания следует, что сервис доставки сейчас запускается в стране. Вакансию разместила глава отдела глобального развития бизнеса "Яндекса" Екатерина Борисоглебская. Также на портале есть профиль Григория Погосяна, CEO Yango Delivery в Латиноамериканском регионе. Он занимает этот пост с сентября 2021 года, офис расположен в чилийской столице Сантьяго.

Согласно информации, опубликованной Погосяном в Linkedin, сервис в Чили уже запущен и развивается, в т.ч. через поиск партнеров и клиентов. Также топ-менеджер размещал пост о поиске сотрудника в Мехико.

Yango Delivery осуществляет доставку любых товаров, за исключением продуктов питания. За три месяца работы сервис осуществлял в среднем 400 доставок каждый день, писал Погосян в феврале, отмечая, что этот показатель в скором времени планируется увеличить.

У Yango Delivery есть сайт, на данный момент он доступен в шести страновых версиях - для Перу, Чили, Мексики, ЮАР, Турции и Израиля.

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу "Яндекса".

Yango Яндекс Яндекс.Такси Латинская Америка
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