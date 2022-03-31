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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:05

Segezha передала финансовым партнерам 40% минус 2 акции в проекте "Сегежа Запад"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Segezha Group в январе 2022 года передала 40% минус две акции в компании "Сегежа Запад", созданной для реализации проекта по строительству нового ЦБК в Карелии, двум финансовым партнерам – по 20% минус одна акция на каждого, говорится в отчетности Segezha по МСФО за 2021 год.

Компания не приводит наименования партнеров.

В 2021 году в рамках Петербургского международного экономического форума Segezha договорилась о финансировании проекта "Сегежа Запад" в Карелии с консорциумом банков, в который вошли ВТБ и Сбербанк.

"Сегежа Запад" была создана в 2020 году в качестве совместного предприятия Segezha и ООО "Система Телеком Активы" (обе компании подконтрольны АФК "Система"). В декабре прошлого года Segezha сообщала, что выкупила 50%-ю долю "Системы" в СП за номинальную стоимость. В результате сделки доля Segezha в капитале "Сегежа Запад" составила 100%.

Сделка состоялась 20 декабря, а уже через десять дней Segezha подписала договор купли-продажи 20% минус 1 акция проекта "на каждого из двух финансовых партнеров", указано в отчете.

Также Segezha заключила с финансовым партнерами корпоративный договор по управлению проектом, предполагающий равные права в управлении, включая принятие решений по сделкам размером выше 500 млн рублей и одобрение годовых бюджетов, "а также любых изменений к ним, приводящих к изменению ключевых финансовых показателей более чем на 10%".

Спустя месяц, 25 января 2022 года, был зарегистрирован переход права собственности на 40% минус 2 акции "Сегежа Запад" в адрес партнеров Segezha, говорится в отчете компании. Через механизм опционов финансовые партнеры имеют возможность выхода из проекта по истечению 13 месяцев с даты заключения соглашения. Segezha также имеет опцион на обратный выкуп пакетов акций партнеров в течение 13-го и 14-гo месяцев.

Проект "Сегежа Запад" предполагает строительство целлюлозно-бумажного промышленного комплекса в Карелии мощностью 1,5 млн т целлюлозы в год (1 млн тонн - беленая целлюлоза, 0,5 млн тонн - небеленая) с запуском, предположительно, в 2024 году - начале 2025 года. CAPEX оценивался Segezha в прошлом году в 150 млрд рублей (без НДС). Segezha уже начала привлечение средств по модели проектного финансирования, договорившись летом о льготном кредите на сумму до 9 млрд рублей с ВЭБ.РФ. Сообщалось, что Сбербанк и ВТБ смогут выделить еще порядка 18 млрд рублей. Собственные инвестиции Segezha оценивала примерно в 20 млрд рублей. В 2021 году Минпромторг включил проект "Сегежа Запад" в перечень заявок на получение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). На какой объем финансирования из ФНБ претендовал проект, не сообщалось.

Segezha Group Сегежа Запад
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