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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Segezha определится со строительством нового ЦБК в Карелии не раньше 2025 года

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Segezha Group примет решение о реализации проекта по строительству нового целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в Карелии не раньше 2025 года, считают в администрации региона.

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Сейчас говорить об этих планах рано, поскольку "ситуация в мировой экономике подвержена настолько быстрым изменениям, что менеджеры компании могут принять соответствующее решение" и не в ближайшие два года, сказал "Интерфаксу" министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев.

Он добавил, что сам проект остается в повестке.

В пресс-службе Segezha "Интерфаксу" подтвердили, что решение о формате реализации проекта строительства карельского ЦБК - "Сегежа-Запад" - будет приниматься не в 2023, и скорее всего, не в 2024 году.

До введения санкций в 2022 году Segezha рассчитывала запустить "Сегежа-Запад" на 1,5 млн тонн продукции и стоимостью 150 млрд рублей в конце 2024-начале 2025 года. Компания завершила проектирование и прошла госэкспертизу проектно-сметной документации. Однако осенью 2022 года менеджмент Segezha сообщил, что строительство ЦБК оказалось под вопросом из-за отсутствия иностранного оборудования и закрытия европейских рынков, на которые был ориентирован проект.

В декабре прошлого года президент компании Михаил Шамолин говорил журналистам, что возобновление "Сегежа-Запада" будет возможно в том случае, если будут разрешены поставки европейского оборудования, на базе которого завод был спроектирован.

Segezha Group АФК Система Карелия Сегежа-Запад Олег Ермолаев Михаил Шамолин
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