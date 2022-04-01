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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:38

ЦБ смягчит ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц

ЦБ смягчит ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц
Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Банк России решил смягчить ограничения на переводы денег за рубеж для физлиц.

На ближайшие шесть месяцев установлены новые ограничения по суммам, которые граждане могут перевести со своего счета, следует из пресс-релиза регулятора.

В течение календарного месяца физические лица имеют право перевести за пределы Российской Федерации со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более $10 тысяч или эквивалент этой суммы по другой валюте. Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в месяц не более $5 тысяч (или в эквиваленте в другой валюте).

Эти нормы касаются резидентов России и нерезидентов - из стран, не поддерживающих санкции. Такую же возможность получили нерезиденты из всех других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам.

Гражданам стран, поддерживающих санкции, которые не работают в России, а также юрлицам из этих государств переводы делать запрещено в течение шести месяцев.

На этот же срок приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров.

Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода.

Ранее ЦБ ограничил переводы средств физлиц за рубеж суммой в $5 тысяч в месяц, приостановил трансграничные переводы для нерезидентов (физлиц и юрлиц) из стран, поддерживающих санкции. При этом физлица не могли перевести деньги на свои счета за границей, но могли перевести другому человеку в месяц не более $5 тысяч (или эквивалент этой суммы в любой другой валюте). При этом граждане могли оплачивать учебу, медицинские услуги и проводить коммунальные платежи за рубежом.

Банк России
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