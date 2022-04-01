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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:29

Что произошло за день: пятница, 1 апреля

Пожар на нефтебазе в Белгороде, новый порядок оплаты российского газа и регистрация назальной вакцины от коронавируса

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ сообщило об ударе двух украинских Ми-24 по нефтебазе в Белгороде. Военные заявили, что вертолеты вошли в воздушное пространство России на предельно малой высоте около 5 часов утра. В МЧС сообщали о восьми загоревшихся резервуарах, людей из района эвакуировали, к вечеру пожар был локализован. Также повреждения получило здание типографии "Константа", предприятие "Техсапфир" эвакуировали для разминирования территории. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрывах в районе сел Никольское и Ясные Зори, никто не пострадал.

- "Газпром" начал рассылать контрагентам в Европе уведомления о новом порядке оплаты поставок газа. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин заранее в общих чертах объяснял европейским лидерам схему перевода оплаты газа на рубли. По его словам, поставки пока сохранятся и при отсутствии платежей в рублях.

- Правительство предложило признать бронирование авиабилетов стратегической деятельностью. Проект поправок к закону об осуществлении иностранных инвестиций в России направлен в Госдуму.

- LME вводит запрет на складские поставки российских цветных металлов. Мера не будет распространяться на металл, который был физически вывезен из РФ до 25 марта.

- ЦБ на полгода устанавливает новые ограничения по суммам переводов со счетов за рубеж. В частности, в течение месяца физлица имеют право перевести за пределы РФ со счета в российском банке не более $10 тысяч или эквивалент этой суммы по другой валюте. При переводе через компании, оказывающие такие услуги без открытия счета, лимит составляет $5 тысяч.

- Владимир Путин утвердил схему расчетов авиакомпаний с лизингодателями из недружественных стран в рублях.

- "Артдокфест" в России проходить не будет. Ранее сообщалось, что открытие международного фестиваля авторского документального кино в Москве было сорвано.

- Минздрав РФ зарегистрировал назальную COVID-вакцину центра имени Гамалеи. Она состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов и вводится с интервалом в три недели.

- Определился состав групп чемпионата мира по футболу-2022. Жеребьевка прошла в пятницу в Дохе.

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