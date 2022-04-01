GameStop намерена провести сплит акций впервые за 15 лет

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Американская корпорация GameStop, владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники, сообщила, что решила провести сплит акций впервые за 15 лет. Об этом сообщает Market Watch.

Компания вынесет на рассмотрение акционеров на предстоящем годовом собрании вопрос об увеличении числа акций до 1 млрд с нынешних 300 млн.

Одобрение этой меры акционерами позволит GameStop "провести сплит акций" в форме дивидендов, что обеспечит компании гибкость в решении будущих корпоративных задач, говорится в заявлении, направленном компанией Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

GameStop не сообщила, в каком отношении планирует произвести сплит акций. В 2007 году она провела сплит акций с коэффициентом 2:1, отмечает Market Watch.

GameStop также попросит акционеров одобрить новую систему вознаграждений, которая заменит нынешнюю, действующую с 2019 года.

Совет директоров компании одобрил как увеличение числа акций, так и введение новой системы вознаграждений.

Акции компании подскочили в цене почти на 17% на дополнительных торгах в четверг - до $194,69. С начала года их стоимость выросла на 12%.