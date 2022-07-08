GameStop лишилась финдиректора и планирует сокращение штата

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Акции GameStop, владельца сети магазинов видеоигр и игровой электроники, подешевели почти на 6% в ходе дополнительных торгов в четверг после сообщений СМИ об уходе финансового директора и планируемом сокращении штата.

Об уходе из GameStop главного финансового директора Майка Рекуперо сообщило Axios со ссылкой на внутрикорпоративную рассылку. Компания позднее подтвердила отставку Рекуперо и сообщила, что новым финдиректором станет главный бухгалтер Диана Джаджех. Она уже временно занимала пост финансового директора до прихода Рекуперо чуть более года назад.

Также Axios сообщило, что компания планирует "ряд сокращений". Затем CNBC обнародовало письмо главы GameStop Мэтта Ферлонга, в котором говорится, что увольнения затронут сразу несколько отделов компании.

Котировки GameStop завершили основную сессию четверга ростом на 15% на сообщении о планируемом сплите акций. Однако после новости об уходе финдиректора цена бумаг опустилась на 5,6% на дополнительных торгах. С начала года капитализация компании снизилась на 8,9%, до $8,94 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял 19,3%.