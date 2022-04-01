Минприроды РФ в начале апреля направит в правительство закон о старателях

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Минприроды РФ планирует в начале апреля направить в правительство закон о старательской деятельности, или о так называемом "вольном приносе".

"На днях по этому законопроекту закончены все согласительные процедуры, касающиеся, в том числе экологической повестки. Уже на следующей неделе документ поступит в правительство", - рассказал в интервью "Интерфаксу" глава Минприроды Александр Козлов.

Сейчас законно добывать золото в РФ могут лишь юридические лица, получившие соответствующую лицензию. Закон о "вольном приносе" предоставит такую возможность и рядовым гражданам - индивидуальным предпринимателям.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, с которой ознакомился "Интерфакс", в течение первых трех лет новый механизм в "пилотном режиме" будет работать на Дальнем Востоке и в Арктике, а потом - во всех регионах РФ.

Для оформления статуса старателя и дальнейшего взаимодействия с регулирующими органами предприниматель сможет воспользоваться специальной информационной системой. Старательский участок можно будет выбрать самостоятельно по аналогии с "дальневосточным гектаром".

Как и ожидалось, для старателей будет действовать ряд ограничений: нельзя будет применять взрывные работы, снимать слой земли более пяти метров, использовать экологически опасные вещества и оборудование мощностью более 5 кВт. По окончании отработки участка нужно будет провести мероприятия по его восстановлению.

Законопроект о "вольном приносе" обсуждается много лет и вызывает жаркие споры. На одной чаше весов рабочие места, на другой - возможные злоупотребления и криминализация отрасли. Хотя, отмечают авторы законопроекта, анализ исторического опыта России показывает, что криминогенная ситуация в сфере добычи драгметаллов, напротив, ухудшилась после отмены легальной добычи золота гражданами. Сейчас значительная доля драгметалла в стране добывается нелегально старателями-одиночками, которые сбывают золото на "черном" рынке по ценам в 1,5-2 раза ниже рыночных.

Легализация старательской деятельности позволит вывести этот бизнес из тени, повысить его доступность и привлекательность, сократить нелегальную добычу и незаконный оборот драгметаллов, создать новые рабочие места, а также повысить значимость непромышленных месторождений для золотодобывающей отрасли, рассчитывает Минприроды.

Сейчас, поясняет ведомство, остаются практически нетронутыми россыпные месторождения, которые принято относить к категории непромышленных - с запасами до 20-30 кг. Их эксплуатация традиционными промышленными способами при современной конъюнктуре рынка экономически неэффективна. По самым скромным оценкам в различных регионах России насчитывается около 10 тыс. таких непромышленных россыпей.