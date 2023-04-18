Гражданам могут разрешить добывать золото в пилотном режиме с марта 2024 года

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Закон, разрешающий физлицам добывать золото, может быть принят до конца 2023 года и в пилотном режиме заработает в марте 2024 года на территории Дальнего Востока и Арктики, сообщил в Telegram вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы надеемся принять закон до конца текущего года. И в марте следующего года он в этом случае вступит в силу. Он может заработать по всей стране через три года после его принятия в том случае, если его применение на территории Дальнего Востока и Арктики даст положительный результат", - сказал чиновник, отвечая на вопрос журналиста.

По его словам, закон призван разделить промышленную и индивидуальную добычу золота. В связи с этим в нем прописано обязательство добывать драгметалл только при помощи малых технических средств - таких как кирка и тачка.

"Есть ограничение по использованию большой техники. Мы не хотим сливать в одно промышленное (и индивидуальное - ИФ) использование, когда стоят драги, участвуют большие коллективы, там другая отчетность. Мы говорим о вольном поиске, когда человек знает ручеек, где он может заработать при использовании малых технических средств. Пожалуй, это все ограничения", - отметил вице-премьер.

Он также добавил, что деятельность по самостоятельной добыче золота может быть привлекательной с туристической точки зрения.

Законопроект о "вольном приносе" обсуждается много лет и вызывает жаркие споры. На одной чаше весов рабочие места, на другой - возможные злоупотребления и криминализация отрасли. Легализация старательской деятельности позволит вывести этот бизнес из тени, повысить его доступность и привлекательность, сократить нелегальную добычу и незаконный оборот драгметаллов, создать новые рабочие места, а также повысить значимость непромышленных месторождений для золотодобывающей отрасли, рассчитывает Минприроды.

Сейчас практически нетронутыми остаются россыпные месторождения, которые принято относить к категории непромышленных - с запасами до 20-30 кг. Их эксплуатация традиционными промышленными способами при современной конъюнктуре рынка экономически неэффективна.

В марте 2023 года правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, разрешающую добывать золото физлицам. Законопроект предполагает ввод понятия "старательская деятельность", заниматься ею смогут граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Старатель сможет осуществлять работы только на одном старательском участке, а численность привлекаемых им наемных работников не может превышать десяти человек. Добытое золото старатели смогут сдавать в уполномоченные пункты приема.

В целях апробации предлагаемого законопроектом механизма предусмотрено, что в течение трех лет со дня вступления этой инициативы в силу старательская деятельность может осуществляться в пилотном режиме на территориях регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и территориях, относящихся к сухопутным территориям Арктической зоны России. По истечении трех лет старательская деятельность будет разрешена и в иных регионах.