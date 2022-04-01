Рынок облигаций США пережил наихудший квартал за 40 лет

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Рынок облигаций США в январе-марте пережил наихудший квартал более чем за 40 лет, и теперь многие инвесторы задаются вопросом, не пора ли воспользоваться снижением цен и возобновить покупки, пишет The Wall Street Journal.

Сводный индекс Bloomberg US Aggregate, в который в основном входят гособлигации США, корпоративные бонды с высоким рейтингом и ценные бумаги с ипотечным покрытием, с начала текущего года по 30 марта снизился на 6%. Это самое значительное квартальное падение с 1980 года.

Доходность госбумаг в значительной степени отражает ожидания того, какой будет базовая ставка Федеральной резервной системы в течение срока обращения облигаций. В последнее время прогнозы относительно того, какими темпами Федрезерв будет поднимать ставки, резко повысились, что привело к снижению цен и росту доходности облигаций.

Доходность двухлетних казначейских бумаг с начала текущего года продемонстрировала самый большой прирост с июня 1984 года (на 155,4 базисного пункта), пятилетних - с 1987 года. Аналогичные показатели у десятилетних и тридцатилетних US Treasuries повысились на максимум за год - соответственно на 82,8 б.п. и на 55,6 б.п.

Фьючерсы на базовую ставку указывают на то, что инвесторы прогнозируют ее повышение до 3% годовых в следующем году по сравнению с текущим диапазоном 0,25-0,5%.

Тем не менее, инвесторы также ожидают, что ставки быстро снизятся после достижения этого уровня. В основе подобной точки зрения лежит сохраняющаяся уверенность в то, что инфляция, достигшая 40-летнего максимума, начнет ослабевать из-за увеличения предложения товаров предприятиями и снижения потребительских расходов на фоне сворачивания программ господдержки. Многие инвесторы сомневаются, что американская экономика сможет выдержать процентные ставки в размере 3% без существенного замедления, отмечается в статье.

"На денежных рынках в цену заложены восемь повышений ставки ФРС в текущем году, а пиковый уровень целевой ставки к середине следующего года ожидается около 3%, - отмечают аналитики UniCredit. - В настоящее время едва ли можно себе представить, что инвесторы будут готовы к еще более крутому и/или более длительному циклу повышения ставок".

Доходность десятилетних гособлигаций США в пятницу находится на уровне 2,404% годовых по сравнению с 2,339% днем ранее. В конце прошлого года она составляла 1,496% годовых, а в разгар пандемии падала до рекордного минимума в 0,501%.

Доходность двухлетних бондов в пятницу составляет 2,392% против 2,343% годовых накануне, тридцатилетних - 2,496% против 2,452% годовых.