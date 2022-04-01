Государство субсидирует застройщикам проценты по кредитам

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Государство готово возмещать банкам недополученные доходы, если они будут выдавать кредиты застройщикам по ставке не выше 15% годовых, такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает сайт правительства.

"Механизм господдержки подразумевает готовность банков предоставлять застройщикам кредиты по ставке не выше 15% годовых. В этом случае на возмещение недополученных доходов банку будет выделяться субсидия, покрывающая 7,5% ставки", - говорится в пресс-релизе.

Поскольку рыночные ставки по кредитам сейчас находятся на уровне 22-25%, застройщики не смогут продолжать работу в прежних объемах. Субсидирование ставки до 15% за счет государственного бюджета должно стать той мерой, которая позволит строительным компаниям продолжать работу и заканчивать проекты в срок, а банкам - снизить риски роста "плохих" кредитов.

Эти правила будут распространяться на кредиты, оформленные до 31 декабря 2023 года.

Аналогичный механизм уже действует для низкомаржинальных проектов.

Ранее сообщалось, что на компенсацию процентных ставок по кредитам для застройщиков государство выделит 35 млрд рублей.