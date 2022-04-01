Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Государство субсидирует застройщикам проценты по кредитам

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Государство готово возмещать банкам недополученные доходы, если они будут выдавать кредиты застройщикам по ставке не выше 15% годовых, такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает сайт правительства.

"Механизм господдержки подразумевает готовность банков предоставлять застройщикам кредиты по ставке не выше 15% годовых. В этом случае на возмещение недополученных доходов банку будет выделяться субсидия, покрывающая 7,5% ставки", - говорится в пресс-релизе.

Поскольку рыночные ставки по кредитам сейчас находятся на уровне 22-25%, застройщики не смогут продолжать работу в прежних объемах. Субсидирование ставки до 15% за счет государственного бюджета должно стать той мерой, которая позволит строительным компаниям продолжать работу и заканчивать проекты в срок, а банкам - снизить риски роста "плохих" кредитов.

Эти правила будут распространяться на кредиты, оформленные до 31 декабря 2023 года.

Аналогичный механизм уже действует для низкомаржинальных проектов.

Ранее сообщалось, что на компенсацию процентных ставок по кредитам для застройщиков государство выделит 35 млрд рублей.

Правительство Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпром" начал рассылать импортерам уведомления о новом порядке оплаты газа

"Газпром" начал рассылать импортерам уведомления о новом порядке оплаты газа

Российские компании, чьи расписки торгуются за рубежом, "обязаны" будут вернуться в РФ

Минприроды РФ в начале апреля направит в правительство закон о старателях

Минприроды РФ в начале апреля направит в правительство закон о старателях

Банки вернулись к профициту ликвидности по операциям с ЦБ впервые с 24 февраля

Рубль подрастает к доллару и евро в ожидании нового раунда переговоров РФ и Украины

ЦБ смягчит ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц

ЦБ смягчит ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц

Цены на нефть продолжили падать после заявления Байдена по нефтяным резервам

Цены на нефть продолжили падать после заявления Байдена по нефтяным резервам

ЦБ утвердил режим счетов банков для новой схемы расчетов за экспорт газа

Министерство газово-финансовой обороны. Обобщение

Министерство газово-финансовой обороны. Обобщение

Минфин по итогам выкупа получил 72% выпуска евробондов "Россия-2022"

Минфин по итогам выкупа получил 72% выпуска евробондов "Россия-2022"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });