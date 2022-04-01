"Волга-Днепр" будет перевозить грузы по заказу Москвы

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпании "Волга-Днепр" станет оператором регулярных грузовых авиаперевозок между Москвой и другими городами РФ, а также зарубежными государствами. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин и председатель совета директоров авиакомпании "Волга-Днепр" Алексей Исайкин.

Как отметил мэр, в соответствии с соглашением правительство Москвы выступит заказчиком, а компания "Волга-Днепр" оператором регулярных грузовых авиаперевозок между российской столицей и другими городами страны, а также зарубежными государствами, включая Китай, Индию, Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Пакистан и Вьетнам.

По его словам, компания будет обеспечивать перевозку грузов по заказу Москвы из этих стран. Речь идёт о перевозке жизненно важных грузов, таких как лекарства, медицинские изделия и расходные материалы, продукты питания, продукция в сфере информационных технологии и связи, товары народного потребления, а также оборудования и комплектующие для московских предприятий.

"Такие грузовые перевозки, авиационные перевозки кратно сократят время доставки грузов и откроют новые возможности. Помимо этого, я думаю, это будет хорошая возможность для наших экспортеров поставлять свою продукцию, а также, я уверен, что компания будет задействована на внутрироссийских перевозках, в том числе северного заказа", - сообщил Собянин.

"По сути дела, мы создаем новый логистический коридор с такими крупными странами как Китай, Индия, рядом других стран", - сказал мэр, комментируя цели соглашения.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра столицы, совместно с правительством РФ городские власти окажут содействие в оперативном получении необходимых разрешений на международные перелеты и таможенном оформлении грузов. Также правительство Москвы окажет содействие авиакомпании в признании ее системообразующим предприятием в транспортной отрасли России.

Объем транспортного заказа города составит порядка 9,5 млрд рублей. До конца года планируется доставка самолетами "Волга-Днепр" в Москву порядка 20 тыс. тонн критически важных грузов.

Соглашение будет действовать до конца 2022 года и при необходимости может быть продлено ещё на один год.

Ранее в марте входящие в группу "Волга-Днепр" грузовые авиакомпании AirBridgeCargo и "Атран" приостановили все рейсы на фоне антироссийских санкций. Эти компании эксплуатировали только американские самолеты Boeing. Головная компания группы - "Волга-Днепр" - продолжила выполнять перевозки на Ан-124-100/150 и Ил-76ТД-90ВД, сообщал представитель группы. При этом в СМИ сообщалось об аресте нескольких Ан-124 за пределами РФ, в том числе в Торонто (Канада).

Группа "Волга-Днепр" является крупнейшей на мировом рынке авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов. Группу контролирует ее основатель Алексей Исайкин.