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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Грузовая авиакомпания AirBridgeCargo в 2021 году увеличила прибыль по РСБУ на четверть

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшая российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo (ABC, входит в группу "Волга-Днепр" Алексея Исайкина) в 2021 году получила 55 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, это на 25% больше, чем в 2020 году, следует из отчетности.

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Годовая выручка ABC выросла на 28%, до 185 млрд рублей, себестоимость продаж - на 36%, до 112,3 млрд рублей.

Долгосрочные обязательства компании на конец 2021 года были на уровне 13,3 млрд рублей (-16% к 2020 году), относящиеся к ним заемные средства составили 7,3 млрд рублей (-35%). Краткосрочные обязательства выросли за отчетный период на 25%, до 25 млрд рублей: кредиторская задолженность поднялась на 42%, до 14 млрд рублей, заемные средства сократились на 2%, до 3,6 млрд рублей.

По данным Росавиации, объем перевозок ABC в 2021 году вырос на 21%, до 639 тысяч тонн. Это примерно 43% от грузоперевозок, обеспеченного всеми российскими авиакомпаниями.

Другие авиакомпании группы - "Волга-Днепр" и "Атран" - также завершили прошлый год с чистой прибылью, следует из их отчетностей. Прибыль первой составила 4 млрд рублей (+16%), второй - 267 млн рублей (-29%).

По данным Росавиации на середину февраля, в парке ABC было 17 самолетов Boeing 747 и один -777, в парке "Волги-Днепра" - семь Ан-124-100 и четыре Ил-76ТД-90ВД. У "Атрана" было девять Boeing 737.

ABC и "Атран" приостановили все рейсы. Решение принято "из-за санкций со стороны лизингодателей и заявления со стороны управления гражданской авиации Бермудских островов о прекращении срока действия сертификатов летной годности самолетов", пояснили в группе. Часть сотрудников группы, не задействованных в операционной деятельности, были направлены в административный отпуск.

AirBridgeCargo Волга-Днепр Алексей Исайкин Атран Росавиация Бермудские острова
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