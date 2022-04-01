Stellantis реорганизует финансовые операции через СП с европейскими банками

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Автоконцерн Stellantis, образованный в прошлом году в результате слияния итало-американской Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской PSA Group, подписал соглашения с рядом европейских банков о реорганизации своих финансовых операций.

Как говорится в сообщении Stellantis, соглашения были подписаны с Credit Agricole SA, Banco Santander SA и BNP Paribas SA.

В рамках реорганизации подразделения Stellantis в сфере автолизинга будут объединены в одну компанию, в которой Stellantis и Credit Agricole будет принадлежать по 50%. Фирмы рассчитывают, что к 2026 году число машин, предоставляемых новой компанией в аренду, достигнет 1 млн.

Credit Agricole также выкупит долю Stellantis в капитале банка FCA Bank и компании Leasys Rent. Французский фининститут планирует довести портфель активов этих компаний до 10 млрд евро к 2026 году.

Кроме того, Stellantis реорганизует и другие финансовые операции путем создания совместных предприятий с французским BNP Paribas Personal Finance и испанским Santander Consumer Finance. В частности, Santander станет финансовым партнером автопроизводителя в Бельгии, Испании, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии и Франции.

Ожидается, что все сделки будут закрыты в первом полугодии 2023 года.