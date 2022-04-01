Комитет Думы одобрил проект о делистинге расписок компаний РФ с иностранных бирж

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по природным ресурсам и собственности одобрил ко второму чтению законопроект, предусматривающий делистинг депозитарных расписок на ценные бумаги компаний РФ с иностранных площадок с последующей конвертацией в российские ценные бумаги.

Поправки ко второму чтению законопроекта (N19912-8) размещены в электронной базе данных парламента.

"Не допускаются размещение и (или) организация обращения за пределами Российской Федерации акций российских эмитентов посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов", - говорится в документе.

Согласно одобренным поправкам, обращение депозитарных расписок на иностранных площадках прекратится через 10 дней с момента опубликования закона. После этого компаниям отводится пять рабочих дней на то, чтобы совершить "необходимые и достаточные" действия для расторжения договоров о размещении депозитарных расписок. На предоставление в Банк России подтверждающих документов компаниям, согласно законопроекту, дается тоже пять рабочих дней.

Держатели депозитарных расписок, установленные на дату вступления в силу закона, автоматически получат вместо них акции соответствующих российских эмитентов.

При этом правительство РФ будет вправе разрешить дальнейшее обращение за пределами России депозитарных расписок, выпущенных ранее. Порядок принятия таких решений определит правительство, они будут возможны, в том числе на основании ходатайства самих компаний.

Все сделки и решения для выполнения этих требований сможет принимать директор компании, на них не нужно согласие совета директоров или общего собрания акционеров, независимо от закрепленных в уставе правил, предусматривается законопроектом. Согласно нему, такие решения и сделки нельзя будет оспорить со ссылкой на превышение полномочий совершим ее лицом либо со ссылкой на ущерб интересам компании.

На этой неделе стало известно о том, что Минэкономразвития подготовило поправки в законодательство, предусматривающие делистинг депозитарных расписок на ценные бумаги российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в российские ценные бумаги. Предполагается, что российские эмитенты в течение пяти рабочих дней с момента вступления в силу закона будут обязаны предпринять "необходимые и достаточные" действия для расторжения договоров о размещении депозитарных расписок.

Инициатива появилась вскоре после обвала стоимости депозитарных расписок крупнейших российских эмитентов на Лондонской фондовой бирже (LSE) на фоне новостей о санкциях против России, после которого LSE 3 марта остановила торги бумагами 27 российских компаний.