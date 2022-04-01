Минфин сможет выделить регионам 255 млрд руб. кредитов для погашения долговых обязательств

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Минфин в 2022 году будет вправе предоставить бюджетные кредиты регионам в объеме до 255,3 млрд рублей для погашения долговых обязательств субъектов РФ, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму правительством.

Документ (№98432-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Речь идет об обязательствах по государственным ценным бумагам субъектов РФ и кредитам, полученным от банков, международных финансовых организаций, сложившихся на 1 января 2022 г. и подлежащих погашению в марте-декабре 2022 г.

"Бюджетные кредиты предоставляются субъектам РФ, показатель уровня расчетной бюджетной обеспеченности которых на 2022 г. не превышает 1,5, со сроком погашения не позднее 2028 г. включительно, с платой за пользование по ставке 0,1% годовых", - говорится в законопроекте.

Средства будут выделены без одобрения внесения поправок в бюджет текущего года, так как Минфин представит предложения напрямую в комиссию Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

Внесенный законопроект также позволяет в 2022 г. провести реструктуризацию задолженности регионов по бюджетным кредитам, предоставленным ранее для частичного покрытия дефицитов бюджетов, срок погашения которых наступает в 2022 г. В 2022 г. задолженность по основному долгу и процентам погашению не подлежит, в 2023 и 2024 гг. - ежегодно в размере 5% суммы задолженности, в 2025 - 2029 гг. - ежегодно равными долями от остатка суммы задолженности с возможностью ее досрочного погашения.

Как пояснили "Интерфаксу" в аппарате думского комитета по бюджету законопроект планируется рассмотреть на заседании комитета по бюджету 4 апреля, и уже 5 апреля он может быть вынесен на обсуждение на пленарное заседание Госдумы.