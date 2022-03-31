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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:48

Банк России введет меры по стимулированию кредитования

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Банк России объявил о введении мер по по дополнительной поддержке банков для стимулирования кредитования.

ЦБ, в частности, увеличит с 10 млн рублей до 50 млн рублей величину ссуд субъектов МСП, кредитный риск по которым может определяться на основе внутрибанковских показателей кредитоспособности без использования официальной отчетности и оценки финансового положения заемщика. Предполагается, что это снизит операционную нагрузку на банки и облегчит выдачу таких кредитов.

Кроме того, Банк России снизит коэффициенты риска по оборотному кредитованию системообразующих предприятий (по ссудам I и II категорий качества, при ежемесячной выплате процентов и ежеквартальном погашении основного долга). Это будет относиться к кредитам, выданным в рамках специальной правительственной программы субсидирования.

Так, риск-вес будет снижен до 20% по части, обеспеченной гарантией ВЭБ.РФ; до 85% по части, не обеспеченной гарантией ВЭБ.РФ, если заемщик не относится к инвестиционному классу, и до 65%, если относится (данная норма также будет действовать и в случае, когда банк не на финализированном, а на стандартном подходе). Планируется, что льгота будет действовать один год с даты выдачи кредита и распространится на кредиты, предоставленные до 31 декабря 2022 года включительно.

"Поскольку процесс получения гарантий ВЭБ.РФ может занять какое-то время, для ускорения процесса выдачи таких кредитов в течение первых трех месяцев с даты выдачи кредита будет действовать льготный риск-вес 50%", - отмечает ЦБ.

Одновременно регулятор решил отложить введение ряда регуляторных новаций.

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