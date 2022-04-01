Ford отзывает около 737 тыс. машин из-за протечки масла и проблем с тормозами

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Ford Motor Co отзывает свыше 737 тысяч автомобилей из-за проблем с протечкой масла и с электронной тормозной системой, пишет Associated Press.

Утечка масла может наблюдаться у кроссоверов Ford Escape 2020-2022 модельных рядов и Bronco Sport версий 2021 и 2022 года с двигателями объемом 1,5 литра. Масло может попасть на детали двигателей, создав угрозу возгорания.

Кроме того, у пикапов F-150, F-250, 350, 450 и 550, пикапов Maverick и кроссоверов Ford Expedition и Lincoln Navigator 2021 и 2022 модельных рядов в программном обеспечении может возникать сбой, нарушающий работу тормозов в прицепах, что повышает риски аварий. Ford намерен обновить ПО на этих автомобилях.

Акции Ford в начале торгов в пятницу дешевеют на 0,5%. С начала года капитализация компании сократилась на 19% до $68 млрд.