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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Mercedes-Benz отзывает в Китае свыше 60 тыс. автомобилей

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Mercedes-Benz (China) Ltd и Beijing Benz Automotive Co начали отзыв около 60,3 тысячи автомобилей с китайского рынка из-за проблем с безопасностью, сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР.

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Отзыву подлежат 4 628 машин C-класса, произведенных в период с 26 марта 2021 года по 22 сентября 2021 года; 38 318 импортированных автомобилей, выпущенных с 29 октября 2018 года по 18 июня 2021 года, и 17 312 машин, произведенных с 15 августа 2018 года по 13 октября 2021 года, которые имеют различные дефекты.

В частности, в автомобилях обнаружена ошибка в программном обеспечении блока управления двигателем, которая может привести к его внезапной остановке без возможности перезапуска. В некоторых машинах неисправная работа мультимедийного дисплея MBUX приводит к тому, что изображение с камеры заднего вида на нем не отображается.

Авторизованные дилерские центры бесплатно обновят ПО блока управления двигателем и мультимедийной системы для устранения угроз безопасности, сообщает агентство "Синьхуа".

Mercedes-Benz Китай
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