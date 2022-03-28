Mercedes-Benz отзывает в Китае свыше 60 тыс. автомобилей

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Mercedes-Benz (China) Ltd и Beijing Benz Automotive Co начали отзыв около 60,3 тысячи автомобилей с китайского рынка из-за проблем с безопасностью, сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Отзыву подлежат 4 628 машин C-класса, произведенных в период с 26 марта 2021 года по 22 сентября 2021 года; 38 318 импортированных автомобилей, выпущенных с 29 октября 2018 года по 18 июня 2021 года, и 17 312 машин, произведенных с 15 августа 2018 года по 13 октября 2021 года, которые имеют различные дефекты.

В частности, в автомобилях обнаружена ошибка в программном обеспечении блока управления двигателем, которая может привести к его внезапной остановке без возможности перезапуска. В некоторых машинах неисправная работа мультимедийного дисплея MBUX приводит к тому, что изображение с камеры заднего вида на нем не отображается.

Авторизованные дилерские центры бесплатно обновят ПО блока управления двигателем и мультимедийной системы для устранения угроз безопасности, сообщает агентство "Синьхуа".