"Эксперт РА" отозвало без подтверждения рейтинг "Роснано"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности АО "Роснано" в связи с окончанием срока действия рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии, сообщается в пресс-релизе агентства.

Ранее, после понижения в декабре 2021 года, у компании действовал рейтинг на уровне "ruBBB+" с развивающимся прогнозом. Тогда агентство отмечало, что снижение рейтинга обусловлено негативной переоценкой качества корпоративного управления и дальнейшей неопределенностью в реализации финансовой политики в компании, заинтересованности государства в оказании достаточной финансовой поддержки компании в случае возникновения необходимости, а также существенно снизившейся прозрачности компании для инвесторов.

19 ноября 2021 года компания опубликовала сообщение о проведении встречи с кредиторами и крупными держателями облигаций, в рамках которой "было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев".

Впрочем после 19 ноября все обязательства компании по облигациям до сих пор исполнялись. Однако последняя выплата по купону 28 марта прошла без раскрытия в существенном факте. "Информация не раскрывается в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351", - все, что было сказано в раскрытии. Судя по сообщению НРД, депозитарий все же получил и перевел выплату по данному купону "Роснано".

Совокупный облигационный долг "Роснано" составляет на текущий момент 67,08 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций "Роснано" на 35,68 млрд рублей и три выпуска классических облигаций на 31,4 млрд рублей. Все выпуски классических облигаций обеспечены госгарантией.

Выпуск классических облигаций 6-й серии на 9 млрд рублей гасится в октябре 2022 года, 7-й серии на 9 млрд рублей - в декабре 2022 года. Выпуск на 12 млрд рублей серии БО-002Р-03 без госгарантии должен быть погашен в октябре 2022 года. Сроки погашения остальных бумаг приходятся на 2023-2028 гг.

Ближайшая выплата по купону "Роснано" предстоит 4 апреля 2022 года.