НРД получил от "Роснано" средства для выплаты 10-го купона по облигациям без госгарантии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил и перевел выплату по 10-му купону облигаций "Роснано" серии БО-002P-02, сообщается на сайте НРД.

Согласно графику, выплата должна быть произведена 16 мая. Размер выплаты на одну облигацию составил 27,3 рубля.

Компания в феврале 2020 года разместила облигации серии БО-002Р-02 с погашением в ноябре 2025 года объемом 1,68 млрд рублей. Ставка 1-го купона по выпуску установлена на уровне 8,45% годовых. Ставка 2-24-го купонов будет определяться как сумма ключевой ставки ЦБ РФ, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купона, и 2,45%. Ставка выплаченного 10-го купона составляет 10,95% годовых, а следующего, 11-го, купона составит 16,45% годовых.

Как сообщалось, с 29 марта госкорпорация перестала раскрывать в существенных фактах сведения о выплате купонов по всем выпускам облигаций, ограничившись формулировкой: "Информация не раскрывается в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351". По данным НРД, средства на выплату купонов "Роснано" все же переводило.

Вслед за этим 1 апреля рейтинговое агентство "Эксперт РА" отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности "Роснано" и всех ее облигаций в связи с окончанием срока действия рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии.

19 ноября 2021 года компания опубликовала сообщение о проведении встречи с кредиторами и крупными держателями облигаций, в рамках которой "было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок". "В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев", - говорилось в сообщении.

Впрочем, после 19 ноября все обязательства компании по облигациям до сих пор исполнялись.

Совокупный облигационный долг "Роснано" составляет на текущий момент 67,08 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций "Роснано" на 35,68 млрд рублей и три выпуска классических облигаций на 31,4 млрд рублей. Все выпуски классических облигаций обеспечены госгарантией.

Выпуск классических облигаций 6-й серии на 9 млрд рублей гасится в октябре 2022 года, 7-й серии на 9 млрд рублей - в декабре 2022 года. Выпуск на 12 млрд рублей серии БО-002Р-03 без госгарантии должен быть погашен в октябре 2022 года. Сроки погашения остальных бумаг приходятся на 2023-2028 гг.

Ближайшая выплата по купонам бондов "Роснано" предстоит 14 июня 2022 года.