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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Французский GEFCO решил выкупить у РЖД пакет своих акций

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Французский логистический оператор GEFCO намерен выкупить у ОАО "РЖД" пакет своих акций.

"Сегодня правление GEFCO предприняло беспрецедентный шаг для обеспечения устойчивости компании для своих клиентов, партнеров и сотрудников. Выполняя собственное обещание "Партнерство, без границ" и при одобрении наблюдательного совета GEFCO, правление приняло решение выкупить принадлежащие РЖД 75% акций компании", - сообщили "Интерфаксу" в группе GEFCO.

Как сообщалось, РЖД с 24 марта включены в британский санкционный список. В тот же день издание Les Echos сообщило, что GEFCO ищет покупателя на 75%-ную долю РЖД в капитале компании. В GEFCO "Интерфаксу" подтвердили, что думают об изменении структуры акционеров компании.

"В настоящее время при поддержке министерства экономики Франции группа ведет поиск возможных решений для изменения структуры своего акционерного капитала", - сообщили в GEFCO 24 марта.

РЖД купили 75% акций GEFCO у PSA Peugeot Citroen (ныне часть концерна Stellantis) в 2012 г. за 800 млн евро. PSA осталась миноритарием - в том числе из-за стратегической важности деятельности GEFCO для автомобилестроительного концерна. Покупку прежнее руководство РЖД, а также транспортные чиновники мотивировали планами развития логистического направления в рамках стратегии развития российской ж/д монополии. Компания в основном работает в странах Европы и Африки.

GEFCO РЖД Франция
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