Потери зерна в РФ в 2021 году превысили миллион тонн

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Потери зерна в РФ в 2021 году составили 1 млн 005,6 тыс. тонн, что на 13,3% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Это составляет 0,5% от зерновых ресурсов на год.

Всего ресурсы зерна в 2021 году снизились на 3,6%, до 203,1 млн тонн. Это, в том числе 121,4 млн тонн собранного урожая и почти 81,6 млн тонн запасов на начало года.

За год было использовано почти 123,7 млн тонн зерна.

Запасы на конец года составили 79,4 млн тонн, что на 2,7% меньше, чем годом ранее.

По данным Росстата, в 2021 году было экспортировано 42,7 млн тонн зерна, что на 12% меньше показателя 2020 года.