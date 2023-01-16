Сбор зерна в РФ в 2022 году в чистом весе составил 153,8 млн тонн

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Росстат уточнил данные по сбору зерна в РФ в 2022 году.

Как сообщается в материалах ведомства, сбор зерновых и зернобобовых культур в чистом весе составил 153,8 млн тонн против 121,4 млн тонн в 2021 году. В том числе урожай пшеницы вырос до 104,43 млн тонн с 76,1 млн тонн годом ранее. В частности, сбор озимой пшеницы составил 73,99 млн тонн против 50,1 млн тонн годом ране, яровой - 30,44 млн тонн против 23 млн тонн соответственно.

Это также предварительные данные, окончательные итоги будут подведены позже.

Кроме того, урожай ржи вырос до 2,2 млн тонн с 1,7 млн тонн в 2021 году, озимого ячменя - до 3,2 млн тонн с 2,9 млн тонн, ярового - до 20,3 млн тонн с 15,1 млн тонн соответственно. В то же время сбор кукурузы снизился до 11,8 млн тонн с 15,2 млн тонн.

В материалах Росстата также сообщается, что овса в прошлом году собрано 4,56 млн тонн против 3,78 млн тонн в 2021 году, риса - 797,5 тыс. тонн против 1,076 млн тонн, гречихи - 1,2 млн тонн против 919,1 тыс. тонн, проса - 3,1 млн тонн против 3,7 млн тонн.

Среди масличных культур сбор подсолнечника снизился до 14,5 млн тонн с 15,7 млн тонн годом ране, сои - вырос до 5,8 млн тонн с 4,8 млн тонн соответственно. Озимого рапса собрано 1,6 млн тонн против 729,7 тыс. тонн в 2021 году, ярового - 2,9 млн тонн против 2,06 млн тонн.

Сахарной свеклы накопано 41,7 млн тонн (41,2 млн тонн в 2021 году), картофеля - 18,7 млн тонн (17,9 млн тонн), в том числе в сельхозорганизациях - 4,3 млн тонн (4,1 млн тонн). Овощей собрано 13,02 млн тонн против 13,03 млн тонн год назад. В том числе в сельхозорганизациях - 3,798 млн тонн против 3,828 млн тонн соответственно.