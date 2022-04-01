Shell может столкнуться с проблемами при оплате "Газпрому" из-за санкций против ГПБ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Британская Shell столкнется со сложностями в оплате поставок газа "Газпрома", так как Газпромбанк, через который теперь производятся расчеты, находится под санкциями Великобритании, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

У Shell есть 20-летний контракт с "Газпромом" на 1,2 млрд куб. м в год до 2031 года с поставкой в Германии и договор на 1,4 млрд куб. м до 2028 года.

"Мы внимательно следим за ситуацией", - приводит Bloomberg комментарий пресс-службы британской компании.