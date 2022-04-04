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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:31

ExxonMobil заморозила проект "Дальневосточного СПГ"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Американская ExxonMobil заморозила проект "Дальневосточный СПГ", сообщил радиостанции "Комсомольская правда" губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Проект, которой американцы анонсировали - Exxon - в порту Де-Кастри с трубой с Сахалина, он заморожен. До отдельных их решений. Зачем это делается - меня поражает, это стрельба себе в ногу. Газ есть, берег есть, трудовые ресурсы и инвестиции есть, но они по политическим мотивам замораживают проект", - отметил он.

По словам губернатора, он за месяц до начала спецоперации на Украине встречался с представителями Exxon, которые "выразили готовность, вели предпроектные работы".

Exxon Neftegaz Limited (ENL, "дочка" ExxonMobil, оператор проекта "Сахалин-1") в феврале начал тендерную кампанию по отбору подрядчиков на проект "Дальневосточный СПГ". Компания объявляла о поиске подрядчиков для оценки качества стройматериалов, а также о поиске производителей железобетонных изделий.

Строительство завода по производству СПГ мощностью 6,2 млн т в год в районе поселка Де-Кастри Хабаровского края планируется в целях монетизации запасов газа на шельфе Сахалина в составе консорциума "Сахалин-1".

Стоимость проекта Дальневосточного СПГ, по данным Минэнерго, оценивается в $4,2 млрд. Запуск запланирован на 2027-2028 годы.

TechnipFMC совместно с японской JGC Corporation должна была провести предварительное проектирование завода.

В соответствии с долгосрочной программой развития производства СПГ в России, проект расширения завода "Дальневосточный СПГ" с дополнительной мощностью до 10 млн тонн может быть реализован на базе ресурсов газа НК "Роснефть" на Дальневосточном шельфе (Венинский блок месторождений с запасами природного газа 578 млрд кубометров).

2 марта ExxonMobil заявила о выходе из проекта "Сахалин-1", отказываясь инвестировать в Россию. "ExxonMobil управляет проектом "Сахалин-1" от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний. В ответ на недавние события мы начинаем процесс прекращения деятельности и разрабатываем шаги по выходу из проекта "Сахалин-1"", - поясняла компания.

В проекте "Сахалин-1" участвуют ExxonMobil - доля 30%, SODECO (Япония) - 30%, "Роснефть" - 20%, ONGC (Индия) - 20%. Общие запасы месторождений проекта оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа.

ExxonMobil США Дальневосточный СПГ Хабаровский край Сахалин 1 Михаил Дегтярев
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