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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:31

Цены на нефть перешли к росту после рекордного падения на прошлой неделе

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо растут в понедельник после максимального почти за 2 года падения по итогам прошлой недели.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Китае, где продолжается рост заболеваемости COVID-19 и сохраняются жесткие ограничения. Ожидания ослабления спроса на энергоресурсы в Китае стали одним из факторов, обусловивших снижение цен на нефть на прошлой неделе.

Другим важным фактором стало заявление США, а вслед за ними и других стран-участников МЭА, о намерении высвободить нефть и стратегических резервов, с целью ограничения роста цен.

К 8:15 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,21 (0,2%), до $104,6 за баррель. В пятницу контракт подешевел на $0,32 (0,3%), до $104,39 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,09 (0,09%), до $99,36 за баррель. В пятницу WTI подешевела на $1,01 (1%), до $99,27 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 11,1%, WTI - на 12,8%, недельное падение стоимости обеих марок стало самым существенным с апреля 2020 года.

"Кажется, решение Штатов о высвобождении нефти из стратегического резерва переломило ралли на нефтяном рынке", - сказал Bloomberg основатель Vanda Insights Вандана Хари.

Тем временем глава азиатского бизнеса крупнейшего в мире нефтетрейдера Vitol Майк Мюллер заявил в выходные, что, по его мнению, цены на нефть упали до уровней, не учитывающих риски возможного сокращения экспорта из России.

Китай США Brent WTI Шанхай Vitol Майк Мюллер
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