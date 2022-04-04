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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:31

Президент Киргизии призвал людей прекратить пустую трату денег

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров на совещании работников социальной сферы предупредил, что из-за мировых событий ситуация в экономике страны может ухудшиться, все дорожает, и призвал сограждан пересмотреть планирующиеся расходы. Об этом сообщила его пресс-служба.

"Ситуация из-за последних мировых событий может ухудшиться. Мы должны быть к этому готовы", - сказал Жапаров .

По его словам, ситуация в стране тяжелая. "Дороговизна во всем. Цены повысились. Сохраняется безработица. Не хватает на многое самое необходимое. Я очень прошу всех нас пересмотреть расходы, отложить покупку дорогих вещей, не проводить тои (банкеты - ИФ) и прекратить пустую трату денег. Самое главное сейчас - это продовольственная безопасность. Как на уровне государства, так и на уровне каждой семьи", - отметил Жапаров.

Он напомнил, что с 1 апреля в стране повышены зарплаты для более чем 300 тысяч работников социальной сферы, а с 1 июня запланировано повышение детских пособий.

"Сегодня мы повысили зарплату работникам социальной и культурной сфер. Если бы наша казна была полна, мы бы повысили зарплату всем сферам сразу. Наш бюджет ограничен. Поэтому я хотел бы попросить вас немного потерпеть", - сказал президент.

Садыр Жапаров Киргизия
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