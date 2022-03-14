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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

В Бишкеке запретили митинги у посольства РФ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Бишкека запретил проводить в киргизской столице митинги и акции, в том числе возле посольства России в Киргизии, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Согласно постановлению Первомайского районного суда Бишкека, с 10 марта по 11 апреля запрещено проводить митинги и акции", - сообщил представитель суда.

По словам собеседника агентства, с заявлением об ограничениях любых акций обратилось Первомайское РУВД.

"Помимо мероприятий, проводились митинги, организованные гражданами и неправительственными организациями перед посольством Российской Федерации в Бишкеке. Решение об ограничении проведения митингов возле здания посольства, парламента, офиса президента и на центральной площади Бишкека является законным и обоснованным", - отметил представитель суда.

Бишкек Киргизия

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