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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:31

Заявка "Газпрома" на транзит через Украину держится на максимуме из-за погоды в Европе

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Начало апреля выдалось в этом году в Европе довольно прохладным - вблизи минимальных значений для этого времени за последние годы. После интенсивного потепления в конце марта прошедшая неделя (28 марта - 3 апреля) оказалась на 7 градусов ниже предыдущей. Согласно обновленным прогнозам, на новой неделе (4-10 апреля) температура воздуха сохранится примерно на тех же невысоких уровнях.

На этом фоне загрузка украинского газотранспортного коридора в понедельник сохраняется на прежнем, максимальном уровне долгосрочного контракта (40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в сутки).

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Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на 4 апреля составляет 108,3 млн куб. м, заявка на 3 апреля была 108,4 млн куб. м.

Физический поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" (транспортирует газ через Белоруссию и Польшу в Германию) на входе в ГТС ФРГ вечером в воскресенье остановился. Большую часть 3 апреля польско-германский отрезок трубы, за работой которого внимательно следит мировая пресса, работал в реверсном режиме. Ночью - в связи с появлением повышенной заявки в аверс - остановился (заявки в оба направления компенсировали друг друга). Утром в понедельник физический реверс может опять возобновиться, следует из данных бронирования газопровода.

Из-за пришедшего в Европу ненастья в регионе наконец исправилась ситуация с выработкой электроэнергии за счет ветровой электрогенерации. Если в начале текущей недели ветроэлектростанции обеспечивали лишь 10% выработки электроэнергии по ЕС, то в конце недели он составляет около 20%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

С апреля действует введенный указом президента России новый порядок оплаты поставок российского газа - с обязательной конвертацией валюты контрактов в рубли через Газпромбанк. Пока европейские покупатели газа "Газпрома" сохраняют практически прежние заявки на отбор газа.

Европа Газпром Украина
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