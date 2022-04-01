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"Газпром" начал рассылать импортерам уведомления о новом порядке оплаты газа

"Газпром" начал рассылать импортерам уведомления о новом порядке оплаты газа
Фото: Fabian Strauch/picture alliance via Getty Images

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром" сообщил о направлении контрагентам в Европе официальных уведомлений о новом порядке оплаты поставок газа.

"Платежи за поставки российского газа на экспорт будут осуществляться по правилам Российской Федерации" - подчеркивает российская компания.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин в ходе телефонных переговоров заранее в общих чертах объяснял европейским лидерам схему перевода оплаты за российский газ на рубли.

"Потом уже в нюансах эта схема была доведена до сведения коллег из офиса канцлера ФРГ моим коллегой Орешкиным (помощник президента РФ Максим Орешкин - ИФ)", - добавил он.

Как сообщалось, 31 марта подписан указ президента РФ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в российских рублях.

"Газпром" как российская компания безусловно и в полной мере соблюдает требования российского законодательства. Уведомления о новом порядке расчетов в российских рублях сегодня официально направляются контрагентам. "Газпром" является ответственным партнером и продолжает надежно экспортировать газ потребителям", - подчеркивает газовый концерн.

Как сообщалось, согласно указу президента РФ, вводится новый порядок оплаты поставок российского трубопроводного газа при поставках в недружественные страны. С 1 апреля 2022 года "Газпром" получает оплату экспортируемого в недружественные страны газа в рублях. Для этого в уполномоченном фининституте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на Московской бирже и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Россия в настоящее время экспортирует газ на сумму почти $10 млрд в месяц (суммарная выручка от экспорта в январе 2022 года составила рекордные $9,75 млрд). "Газпром" в январе поставил в группу "недружественных" стран 7,146 млрд куб. м газа на $5,99 млрд. В списке недружественных стран - получателей российского газа - 21 государство: Австрия, Болгария, Швейцария, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Хорватия, Венгрия, Италия, Литва, Латвия, Македония, Нидерланды, Польша, Румыния, Словения, Словакия.

Газпром
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