Импортер китайских автомобилей Chery в РФ в 2021 г. увеличил выручку в 4 раза

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Выручка дистрибьютора автомобилей китайского бренда Chery (АО "Чери Автомобили Рус") по РСБУ за 2021 год взлетела в четыре раза - до 62,2 млрд руб. против 15,6 млрд руб. в 2020 году, следует из отчетности компании.

Чистая прибыль компании составила 1,9 млрд руб. против убытка 826 млн руб. в позапрошлом году.

Себестоимость продаж подскочила в 3,7 раза, до 53,6 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась в 7,2 раза, до 8,6 млрд руб. Коммерческие расходы составили 6,2 млрд руб. против 1,9 млрд руб. годом ранее.

Показатель прочих доходов вырос на 61%, до 1,1 млрд руб. Прочие расходы выросли на 12%, до 1,2 млрд руб.

Долгосрочные обязательства компании выросли с 302 млн руб. до 760 млн руб. Краткосрочные обязательства снизились с 5 млрд руб. до 4 млрд руб.

Chery является лидером российского авторынка среди китайских брендов, продажи которых динамично растут. По объемам реализации компания в прошлом году обошла конкурентов из Haval с локальным производством в РФ и бренд Geely.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 2021 г. Chery реализовал в РФ 40 874 автомобиля, что в 3,5 раза превышает показатели 2020 г. Доля бренда выросла на 1,8 п.п., до 2,2%. Представительство Chery в РФ торгует кроссоверами моделей Tiggo 4, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8, Tiggo 8 Pro и премиальными моделями внедорожников Exeed TXL и Exeed VX.