"Соллерс" начал переговоры о масштабном партнерстве с Chery

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Основной акционер российской автомобилестроительной группы "Соллерс Авто" (ООО "Соллерс Груп" Вадима Швецова) ведет переговоры о партнерстве с китайским автопроизводителем Chery Automobile, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Соллерса".

Обсуждается масштабное партнерство в России, которое будет включать "не только производство автомобилей, но и развитие новых технологии в области электротранспорта, перспективных модулей и материалов для автопрома", сказал представитель компании. Конкретные параметры сотрудничества будут определены до середины 2022 года.

О том, что "Соллерс" и Chery прорабатывают сотрудничество на базе "Ульяновского автозавода" (УАЗ, основной актив группы "Соллерс Авто"), 4 февраля упомянул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после переговоров Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.

Реорганизация "УАЗа"

В ноябре 2021 года группа "Соллерс Авто" объявила о намерении реорганизовать "УАЗ" для концентрации его профильных компетенций через выделение ООО "Промфининвест" под руководством CFO группы Елены Фроловой, также возглавляющей дальневосточное СП с японской Mazda ("ООО Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", Владивосток).

В пресс-службе "Соллерс Авто" "Интерфаксу" сообщали, что ООО "УАЗ" вступило в завершающий этап комплексной трехлетней программы реструктуризации, ключевой целью которой является концентрация в рамках общества исключительно активов и компетенций современного автопроизводителя по модели, применяемой в мировом автопроме. В периметр этих активов входят штамповка, сварка, окраска кузовов и сборка автомобилей.

"На заключительном этапе реструктуризации из состава предприятия выделяется новое общество - ООО "Промфининвест". Единственным участником "Промфининвеста", владеющим долей в размере 100%, станет ПАО "Соллерс Авто". "Промфининвест" сфокусируется на содержании и модернизации непрофильных активов и инфраструктуры, находившихся на промышленной площадке "УАЗа", а также сопровождении вспомогательных операций", - заявляли в "Соллерсе".

Группа подчеркивала, что в результате реорганизации ООО "УАЗ" сохранит все необходимые кооперационные связи, существенно повысив при этом конкурентоспособность основного вида деятельности - производства автомобилей - за счет сокращения накладных расходов. Сокращения численности персонала при этом не планировалось, оплата труда и гарантии работников по коллективному договору в компании обещали не менять.

Источник, близкий к ульяновскому предприятию, тогда же говорил "Интерфаксу", что УАЗ ведет переговоры о партнерстве с глобальным автопроизводителем. "Реорганизация "УАЗа" является частью стратегии развития компании и проходит в преддверии переговоров о структурировании партнерства с глобальным автопроизводителем", - отмечал собеседник, не уточняя подробностей.

До этого руководитель департамента информации и общественных связей ООО "УАЗ" Константин Сазонов заявлял, что "в мировом автопроме сегодня практически ни один производитель не ведет самостоятельные разработки в одиночку".

"Это видно по сложившимся альянсам автопроизводителей. Автопром идет по пути синергии опыта и разработок, а также универсализации платформ и компонентной базы. Так снижается стоимость разработки и повышается скорость вывода на рынок новых моделей и продуктовых линеек. Для "Ульяновского автомобильного завода" - это наиболее очевидный путь развития", - говорил Сазонов, которого цитировало ульяновское издание "Улпресса".

Группа "Соллерс Авто" объединяет "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), промплощадку "ЗМЗ" (Нижегородская область), имеет в РФ совместные предприятия c Ford (ООО "Соллерс Форд", Елабуга), Mazda ("ООО Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", Владивосток) и Isuzu (ООО "Исузу Соллерс", Ульяновск).

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи группы "Соллерс Авто" в РФ за 2021 г. выросли год к году на 5%, до 53,26 тыс. автомобилей. Драйвером их роста стали LCV Ford Transit, выпускаемые в Елабуге. Сбыт "УАЗа" на российском рынке падает пятый год подряд. За 2021 г. в РФ было продано 32,42 тыс. машин марки (-11,1% к 2020 г. и -16,6% к 2019 г.), легких коммерческих грузовиков Ford Transit - 20,84 тыс. шт. (+48,5% и +65,5% соответственно).

ПАО "Соллерс Авто" на 73% принадлежит ООО "Соллерс Груп" (ранее - ООО "Эрфикс"), единоличным владельцем которого является Вадим Швецов, еще 0,046% долей - в прямом владении у Швецова. В числе миноритарных акционеров "Соллерса" - гендиректор ПАО Николай Соболев (владеет 0,43% акций).

Китайский партнер "Соллерса"

Автомобили китайской Chery Automobile на российском рынке реализует официальный дистрибьютор марки - АО "Чери Автомобили Рус". Компания является лидером российского авторынка среди китайских брендов, продажи которых динамично растут. По объемам реализации компания в прошлом году обошла на местном рынке конкурентов из Haval с локальным производством в РФ и бренд Geely.

По данным АЕБ, за 2021 год концерн Chery реализовал в России 40 874 автомобилей, что в 3,5 раза превышает показатели 2020 года. Доля бренда выросла на 1,8 п.п., до 2,2%. Представительство Chery в России торгует кроссоверами моделей Tiggo 4, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8, Tiggo 8 Pro и премиальными моделями внедорожников Exeed TXL и Exeed VX.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка АО "Чери Автомобили Рус" по итогам 2020 года подскочила пропорционально продажам - более чем втрое, до 15,6 млрд рублей. Чистый убыток компании при этом увеличился в 3,5 раза, до 1 млрд рублей.

В конце января российская "дочка" Chery сообщила о привлечении в Сбербанке 1 млрд рублей на цели развития бизнеса.

"Предоставление кредитного финансирования крупнейшим банком страны - Сбербанком - даст компании возможности для полноценного роста и расширения инфраструктуры бизнеса, а именно поддержки дилерской сети в России, создания условий для её развития, расширения штата своих сотрудников, развития новых направлений бизнеса", - отмечал директор АО "Чери Автомобили Рус" Владимир Шмаков, процитированный в совместном сообщении компании и банка.

Вице-президент Сбербанка Вячеслав Цыбульников со своей стороны отмечал, что "реализованная сделка является началом стратегического взаимодействия Chery и Сбера по различным направлениям деятельности".