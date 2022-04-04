Нижегородские рестораторы пересматривают меню из-за подорожания продуктов

Посетители стали чаще расплачиваться наличными

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - ЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - В Нижнем Новгороде кафе и рестораны ощутили повышение закупочных цен на продукты и прорабатывают новые меню, сообщил "Интерфаксу" директор Ассоциации рестораторов Нижегородской области Алексей Беляев в понедельник.

"Столкнулись со значительными повышением цен на ряд продуктов, сложностями при доставке импортных продуктов. Сложнее сейчас монокафе - заведениям с одной концепцией по меню, ресторанам высокой кухни, паназиатским заведениям, где представлены блюда из свежей рыбы. Остальные начали активно перестраиваться, прорабатывать новое меню, искать более выгодные позиции у поставщиков", - сказал он.

По его словам, поставщики и сами активно реагируют на запросы рынка - переключаются на ассортимент северной рыбы, фермерских местных продуктов.

"Например, одно из заведений города уже предлагает роллы с сомом", - сказал Беляев.

Он также отметил, что посетители чаще стали расплачиваться наличными деньгами.

Отмечаем и снижение числа посетителей - в каждом заведении ситуация своя, но, по моим оценкам, в среднем, снижение на 30%", - добавил Беляев.

По его словам, рестораторы надеются, что летом посетителей у них станет больше за счет развития внутреннего туризма.

"Рассчитываем , что развитие внутреннего туризма летом компенсирует посетителей. Надеемся, что люди из других регионов захотят посетить город после его 800-летия (отмечалось в 2021 году - ИФ), реставрации многих объектов", - сказал Беляев.

"У нас есть сети по продаже домашней лапши, шаурмы - они уже работают на фудкортах крупных торговых центров. Они способны составить достойную альтернативу иностранному фастфуду. Кроме того, многие кафе специально начали вводить в меню бургеры с акцентом на использование фермерской котлеты и домашней булочки, - отметил директор ассоциации. - Иностранный фастфуд, приостановивший работу, никого не уволил. Сотрудники получают зарплату, выходят на технические работы в свои заведения - моют посуду, кухню".