Франчайзи McDonald's в Сибири намерен продолжать работу

Фото: Kena Betancur/VIEWpress

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Рестораны быстрого питания McDonald's в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО "ГиД" продолжают свою работу в обычном режиме, несмотря на заявление головной компании о приостановке обслуживания в предприятиях сети в РФ, сообщила "Интерфаксу" директор по маркетингу ООО Олеся Самчелеева.

"Все филиалы продолжают работать в штатном режиме, официальных распоряжений от руководства пока нет", - сказала она.

Кроме того, Самчелеева отметила, что компания-франчайзи намерена и дальше продолжать работу по управлению ресторанами McDonald's в Сибири.

По ее словам, ООО "ГиД" управляет 25 ресторанами McDonald's в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, республике Алтай, Алтайском и Красноярском краях.

Как сообщалось, американская McDonald's с 14 марта временно приостанавливает обслуживание в предприятиях сети в России. Расходы на выполнение обязательств перед сотрудниками и контрагентами компания оценила в сумму до $50 млн в месяц.

Новокузнецкое ООО "ГиД" - франчайзи McDonald's в Сибири, бенефициаром ООО является кузбасский бизнесмен Александр Говор. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании в 2020 году составила 1,3 млрд рублей, чистый убыток - 157,9 тыс. рублей.