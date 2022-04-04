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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Винодельческий проект семьи Ткачева в Геленджике увеличил в 5 раз выручку в 2021 г.

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Винодельческий комплекс "Шато де Талю" в Геленджике завершил прошлый год с пятикратным ростом выручки, которая превысила 109,9 млн рублей, однако это не позволило компании выйти из убытка на фоне масштабных инвестиций.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", чистый убыток компании по РСБУ вырос втрое, до 323 млн рублей.

Как сообщалось, "Шато де Талю" в июле 2020 года приступило к розливу первой партии вин премиум-класса. Суммарные инвестиции в проект составили почти 2,6 млрд рублей, в том числе 70% – финансовые средства РСХБ. Проект включает полный цикл производства вина: от выращивания винограда защищенного наименования места происхождения и защищенного географического указания до производства напитка и его последующей реализации. Для этого на площади 101,3 га с 2007 года высажены виноградники 4 белых и 5 красных европейских и автохтонных сортов. Построена винодельня мощностью 1,65 млн бутылок в год вин от класса стандарт до суперпремиума.

В настоящее время компании принадлежат товарные знаки Chateau De Talu, "Уроки французского", "Круча", в сентябре прошлого года компания зарегистрировала знаки "Пора в отпуск" и "Море волнуется раз".

Кроме того, в сентябре 2021 года при винзаводе было открыт ресторанно-дегустационный комплекс как часть инвестиционного проекта. Его стоимость составила 250 млн рублей, из которых 88% - финансовые средства РСХБ.

Отмечалось, что винодельческий комплекс станет частью туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Шато де Талю" зарегистрировано в Геленджике в 2005 году, основной вид деятельности – выращивание винограда. По данным на 11 октября 2018 года (более свежие данные отсутствуют), 99% уставного капитала принадлежит Ольге Ткачевой, супруге экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.

Геленджик Шато де Талю
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