"Агрокомплекс Ткачева" приобрел в Крыму предприятие с 20 тысячами га сельхозземель

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Структуры, связанные с "Агрокомплексом им. Н.И.Ткачева", одним из крупнейших агрохолдингов России, стали владельцами крупного крымского агрохолдинга - АПХ "Дружба народов", ранее принадлежавшего украинскому холдингу "Мироновский хлебопродукт", пишет "Коммерсантъ".

"Агрокомплекс" стал первым российским агрохолдингом, у которого официально появился бизнес в Крыму после его присоединения к России, отмечает издание.

"Дружба народов" ежегодно выпускает до 75 тысяч тонн продукции под брендом "Ряба Крымская", управляет свиноводческими фермами на 25,5 тысяч голов и мясокомбинатом мощностью 50 тонн колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в сутки. Земельный банк "Дружбы народов" составляет 20 тысяч га. Структура холдинга - "Крымская фруктовая компания" (КФК) - выращивает яблоки и ягоды в садах площадью 1,33 тысячи га. В 2021 году выручка ООО "Мясокомбинат "Дружба народов" составила 9,79 млрд рублей, КФК - 1,3 млрд рублей.

Активы "Дружбы народов" ранее входили в состав украинского холдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Юрия Косюка (состояние $780 млн, по данным местного Forbes). В 2017 году МХП продал крымский бизнес за $77,7 млн, следовало из его отчетности. Покупателем стала московская УК "Оптима-Финанс", бенефициаром которой называл себя предприниматель Борис Ванинский.

В мае 2022 года 100% "Оптима-Финанс" получило ООО "Пуд", управляющее крупнейшей в Крыму сетью продуктовых магазинов, которая с 2017 года контролируется близкими агрокомплексу структурами. В агрокомплексе и "Дружбе народов" на запросы "Коммерсанта" не ответили.

По словам источников "Коммерсанта", возможная продажа Ванинским "Дружбы народов" обсуждалась на рынке давно. "Интерес агрокомплекса к активам понятен: основные производственные площадки холдинга находятся в Краснодарском крае, а в Крыму есть собственная сеть магазинов, одним из поставщиков которых как раз выступает "Дружба народов", - сказал один из собеседников издания.

По словам, директора "Совэкона" Андрея Сизова, с учетом уже действующих и расширяющихся санкций и пристального внимания международного сообщества к Крыму как близкому к Украине перевалочному пункту для перевозки сельхозпродукции инвестиции в местный аграрный сектор выглядят очень рискованными.

Бывший министр сельского хозяйства России Александр Ткачев попал под санкции Евросоюза в 2014 году, когда еще был губернатором Краснодарского края.

"Агрокомплекс" принадлежит семье Ткачева, в него входят 29 сельхозпредприятий. В перечень направлений деятельности входят животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля (торговая сеть превышает 600 розничных магазинов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах). Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России, активно развивает экспортное направление.