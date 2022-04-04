Рыбоводы отмечают снижение спроса на премиум-продукты и меняют поставщиков кормов на российских. Обзор

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Санкционное давление пока не выглядит фатальным для рыбоводческих предприятий юга и Северного Кавказа. Несмотря на то, что рынок рыбы и морепродуктов сталкивается с серьезными трудностями в части закупки кормов и оборудования, роста их стоимости из-за курсовых разниц, многие игроки не теряют оптимизма и видят выход в развитии импортозамещающих производств.

Сибаритство не по карману

Большая часть опрошенных "Интерфаксом" экспертов отрасли отмечает снижение спроса на ее продукцию. Некоторые производители уже отказались от первоначальных планов и сократили запланированные объемы производства на 2022 год. Некоторые пока сохраняют их в силе, но не исключают корректировку в обозримом будущем.

Как сообщил "Интерфаксу" учредитель ООО "Азово-Донская осетровая компания" ("АЗДОК", Батайск, Ростовская область) Иван Милованов, в текущем году планируется увеличить производство живой рыбы в 4 раза по сравнению с прошлым годом – до 200 тонн, черной икры – в 5 раз, до 1 тыс. кг.

"Планы могут быть скорректированы, так как рынок сейчас "штормит" и есть некоторые неопределенности. Спрос изменился. Продажи снизились примерно на 50%, но они не пропали совсем. Цель нашей компании – производить качественную продукцию, думаю, за счет этого мы сможем восстановить объемы реализации", - сказал Милованов.

По словам замгендиректора ООО АРК "Белуга" Анастасии Харьковской, предприятие изначально планировало в 2022 году произвести около 5 тонн икры рыб осетровых пород и порядка 100 тонн готовой рыбной продукции.

"Сейчас планы меняем, продажи резко упали. В частности, мы потеряли покупателя в Австралии, очень надеемся, что благополучно завершится доставка груза в ОАЭ, стабильными остались поставки оплодотворенной икры (для ввода малька - ИФ) в Казахстан, который традиционно у нас много покупает", - сообщила "Харьковская.

Снижение спроса отмечают и на Северном Кавказе. По словам председателя СПСК "Ресурс" (Карачаево-Черкесия, специализируется на разведении форели) Арсена Чомаева, на снижение спроса влияет высокая стоимость продукции.

"Безусловно, спрос снизился. Снижение мы отмечали еще до февраля, так как форель – не самый дешевый товар. Но мы думаем, что через 2-3 недели ситуация в отрасли стабилизируется", - сказал он.

Чомаев отметил, что в текущем году СПСК планирует увеличить объем производства рыбы на 20%. "Пока никаких корректировок нам не требуется, так как мы используем корма отечественных производителей", - отметил он.

Главный инженер ООО "Асыл Суу"(Кабардино-Балкария, специализируется на разведении осетра, форели, производстве черной и белой икры) Зейтун Кочкаров также отмечает снижение покупательской активности.

"Покупательная способность населения упала, соответственно, и спрос меняется. Упал спрос", - сообщил он "Интерфаксу".

А вот производители Северной Осетии, напротив, говорят о резком повышении интереса покупателей.

"На данный момент спрос на рыбную продукцию вырос в 7 раз в связи с тем, что с рынка ушли импортные поставщики. Планы на производство пересматривать не планируется, поскольку в рыбоводной отрасли сложно наращивать объемы, все связано с серьезными инвестициями", - сообщил "Интерфаксу" соучредитель ООО "Радужная форель" Игорь Джиоев.

С ним солидарен глава североосетинского КФХ "Соа-Фиш" Адалят Исмаилов. "Мы наблюдаем увеличение спроса. Потому будем наращивать объемы производства", - сказал он.

Повышать объемы производства планируют и дагестанские производители. По словам замруководителя Комитета по рыбному хозяйству Дагестана Хадижат Шамхаловой, в прошлом году объем вылова водных биоресурсов в республике составил 38,1 тыс. тонн, в том числе 30,1 тыс. тонн каспийской кильки. В текущем году планируется увеличить объем вылова на 5-7%. Объем производства товарной рыбы в прошлом году составил 5,175 тыс. тонн, в текущем году его планируется довести до 5,4 тыс. тонн.

"Уровень спроса на рыбную продукцию в республике практически не меняется, т.е. внутренний рынок насыщается планомерно в соответствии с сезонными периодами вылова", - сказала Шамхалова.

Неспокойное Черное море

В критической ситуации оказались крымские производители. Как сообщил "Интерфаксу" председатель ассоциации мореводов Азово-Черноморского бассейна, руководитель ООО "ЦМПР" ("Центр морских пищевых ресурсов", крупнейший производитель мидий в Севастополе) Сергей Татко, ферме грозит потеря урожая из-за невозможности выйти в море.

"Мы уже второй месяц (с начала спецоперации - ИФ) не можем выйти в море. Для нашего предприятия это очень опасно и грозит потерей урожая. Мидия, набирая вес, может опуститься на дно. Соответственно, она "оботрется", и произойдет осыпание", - сказал Татко.

Он предположил, что это может произойти в течение двух недель.

"Море уже бирюзового цвета – сейчас цветет фитопланктон, линия с мидией за две недели опускается на дно. И дальше опять три года ждать", - сообщил Татко.

По его словам, ферма находится в 1 миле от берега на площади 144 га. Урожай оценивается в 100 тонн. По словам руководителя компании, в Севастополе раньше никогда столько никто не производил.

Гендиректор сообщил также, что в настоящее время у предприятия уже не осталось продукции на реализацию, пришлось закрыть магазины, без работы остались 10 человек – экипаж и продавцы.

"Я написал несколько писем. Нужно, чтобы кто-то дал добро на выход к ферме хотя бы раз в неделю. Мы понимаем, что и украинцы накидали этих мин, все это есть. (. . .) Но нельзя же просто взять и уничтожить то, что росло три года", - добавил он.

О проблемах с выходом в море с побережья Крыма говорит и руководитель ООО "Внедренческий научно-технический коллектив "Мидия" (Краснодарский край) Олег Лузин.

"Коллеги в Крыму, конечно, страдают от того, что у них закрыт открытый выход в море, рыбаки не могут сети свои поднять. Мидийщики не могут посмотреть, как себя чувствует плантация. Нам же мешает только шторм", - сообщил он "Интерфаксу".

При этом, по его словам, культура потребления черноморских моллюсков и деликатесов постепенно набирает обороты.

"Сочи, Красная Поляна – круглогодичные курорты, там объемы потребления черноморских моллюсков очень большие. Отдыхающие едут и, конечно, хотят попробовать черноморские мидии, устрицы. Если, к примеру, в Геленджике зимой спрос падает, то в Сочи нет. Поэтому сказать, что у нас спрос упал, я не могу", - добавил Лузин.

Корм, посадочный материал и оборудование – тройной удар санкций

Санкционное давление оказывает негативное влияние на поставки кормовой базы и оборудования. Практически все представители отрасли с конца февраля столкнулись с проблемами. По словам учредителя "Азово-Донской осетровой компании", до введения санкций корм приобретался на европейских рынках, сейчас приходится определяться с поставщиками.

"Отечественные производители есть, но они не могут обеспечить даже 20% потребностей аквакультурного сектора России. Но есть и другие производители: Китай, Иран, Вьетнам, Турция. Мы ведем переговоры, думаю, что в ближайшее время этот вопрос решится", - сказал Милованов.

Он добавил, что выходом из сложившейся ситуации могло бы стать развитие отечественных предприятий по производству кормовой базы.

"Росрыболовство анонсировало несколько программ по стимулированию инвесторов, которые готовы построить в России мощности по производству кормов. Сырьевая база для этого есть. Причем те же европейские производители отмечают высокое качество нашего сырья – муки и рыбьего жира. Думаю, что в ближайший год ситуация в производстве российских кормов изменится в лучшую сторону", - сказал Милованов.

Он также сообщил, что санкционные ограничения отразились и на поставках оборудования

"Невозможно завезти зарубежное оборудование, в частности, биофильтры, механические фильтры. Есть российские аналоги, в настоящее время прорабатываем вопросы поставок с отечественными производителями", - сказал Милованов.

Однако трудности, по его словам, не оказали влияния на отпускные цены. В частности, компания сохраняет стоимость 1 кг осетровой икры на уровне 60 тыс. рублей, белужьей – 200 тыс. рублей.

Незначительный рост цен на продукцию отмечает астраханская АРК "Белуга"

"Мы незначительно подняли цены в связи с ростом наших издержек из-за нестабильности на рынках, трендом на рост цен по многим позициям. Мы успели закупить корма, ранее пользовались импортными, нашли им замену", - сообщила Харьковская.

Руководитель "Внедренческого научно-технического коллектива "Мидия" отметил сложности с посадочным материалом устриц (спат).

"Спат мы закупали во Франции за евро. Так как курс евро повысился, затраты значительно возросли. Мы отложили пока затею закупать спат в других государствах и все-таки планируем когда-нибудь начать выращивать свой спат", - сказал Лузин.

Он добавил, что помочь разрешить ситуацию с посадочным материалом устриц поможет импортозамещение. Однако на это потребуется несколько лет.

"В последнее время мы с коллегами – предприятиями из Краснодарского края – приходим к предложению: построить свой собственный рекультивационный проект, чтобы закупать не во Франции спат, а у себя выращивать на свои нужды. В результате, мы не будем тратить время на транспортировку, ведь при транспортировке теряется 40% спата: происходит изменение климата, температуры воды (и личинки гибнут - ИФ). Здесь же мы будем брать черноморскую воду, и спат мидий и устриц будут максимально адаптированы под нашу среду обитания. Сейчас мы тратим 8 евро за одну единицу устрицы, а если построить здесь проект, то стоимость спат той же устрицы не превысит 1 евро. Но это капиталоемкий проект", - сказал Лузин.

Он также сообщил, что "Мидия" не повышала цены в этом году.

О необходимости импортозамещения посадочного материала устриц говорит и председатель ассоциации мореводов Азово-Черноморского бассейна.

"Все предприятия Азово-Черноморского бассейна попали под санкционный режим, и теперь нет возможности завести устрицу совсем. Очень обидно и жалко, что в РФ, которая потребляет 15-16 млн устриц в год, до сих пор нет ни одного питомника. Черное море – это только французский спат. Я предлагал идею запустить проект устричного питомника при поддержке Минпромторга РФ. Пока все это рассматривается", - сообщил Татко.

Он также прогнозирует дефицит устриц уже в 2023 году.

"В следующем году будет полный провал по устрице. Распродадут все остатки, и, собственно, на этом всё. Либо будем работать по старинке – контрабанда через дружественные страны. Но, думаю, не получится. Это очень серьезная проблема. Никакого позитива нет", - сказал он.

И Лузин, и Татко отмечают также сложности с поставками зарубежных рукавов, необходимых для выращивания мидий.

"Рукава для разведения черноморской мидии производились во Франции и Италии. Из-за роста курса евро мы столкнулись с проблемой поставок этих рукавов, не знаем даже, что делать. Рассматриваем все возможные варианты, пытаемся найти российское более или менее подходящее, импортозаменяющее. Доходит до того, что мы пробовали использовать овощную сетку, в которую упаковывают корнеплоды на рынках, чтобы не закупать за границей", - сказал Лузин.

Татко отметил, что в России аналогов данному оборудованию нет.

"Есть санкционный риск по оборудованию – оно все итальянское. У нас теперь отсутствует возможность закупать специализированный чулок, в который упаковывается мидия для дальнейшего выращивания. Его производят только итальянцы и французы. В России аналогов нет, мы плотно этим вопросом уже занимались – вариантов замены пока нет", - подчеркнул он.

Рост цен и сложности с поставками кормов отмечают и кавказские предприятия.

"Цены на корма выросли за последний месяц в 3 раза, а это отправная точка нашего бизнеса. Поэтому будем корректировать цены на продукцию. Недавно появилась серьезная проблема с кормом для мальков. У нас есть мальковый цех, (кормовую - ИФ) фракцию для которого поставляли всего два иностранных поставщика. И они оба сейчас ушли с российского рынка. В России кормов такой фракции не производят", - сообщил "Интерфаксу соучредитель ООО "Радужная форель" Джиоев.

Ищут замену привычному зарубежному корму и в КФХ "Соа-Фиш".

"На данный момент есть сложности с кормами, поскольку раньше закупались импортные корма. Сейчас выбираем лучшие корма среди российских производителей, также рассматриваем турецких производителей", - отметил Исмаилов.

По словам председателя СПСК "Ресурс", рост цен на кормовую базу повлиял на отпускные цены.

"В связи с тем, что цены на корма выросли на 40%, мы были вынуждены поднять стоимость нашей продукции. В розницу цены у нас выросли примерно на 10-15%, а на оптовые продажи увеличение составило меньше 10%", - сказал Чомаев.

А вот главный инженер ООО "Асыл Суу" сообщил, что предприятие не планирует поднимать отпускные цены и проблем с поставками кормов не наблюдает.

"Мы отмечали рост цен на корма в связи с ростом курса валюты, но на сегодня ситуация практически стабилизировалась, и цены снижаются. У нас был неплохой запас кормов, и нужды в них мы не испытываем. Но на будущее уже подрабатываем свои заявки с поставщиком. Цены у них почти вернулись в старое русло, увеличение стоимости кормов осталось примерно на уровне 5-10%", - сказал Кочкарев.

Не отмечают изменения цен на рыбную продукцию и в Дагестане. А импортный корм готовы заменить российскими аналогами.

"Существенных проблем, связанных с кормами и оборудованием, не ожидается, т.к. по основным позициям даже в случае возникновения проблем с поставками импортных материалов имеется возможность перехода на российские аналоги", - отметила замруководителя Комитета по рыбному хозяйству республики.

Поддержка не будет лишней

Шамхалова при этом считает, что одной из эффективных мер поддержки рыболовов может стать возможность приобретения судов в лизинг.

"Одной из необходимых для республики мер поддержки, способной дать значительный экономический эффект в ближайшей перспективе, является приобретение в лизинг маломерных рыбопромысловых судов, однако данная мера поддержки в республике не развита. В настоящее время прорабатывается возможность включения маломерных судов в перечень объектов лизинга", - сказала она.

Она также отметила, что необходимо увеличить финансирование рыбохозяйственной отрасли из республиканского бюджета. "Предусмотренная в бюджете Дагестана на поддержку рыбохозяйственного комплекса сумма 52,56 млн рублей не покрывает необходимых объемов и требует увеличения", - подчеркнула Шамхалова.

Руководитель краснодарского ООО "ВНТК "Мидия" считает, что важным подспорьем стала бы отмена необходимости прохождения экологической экспертизы.

"Был принят закон о том, что экологическую экспертизу должны проходить буровые вышки, работающие в акватории Черного моря, строительство дамб и иная деятельность в акватории Черного моря. Вот мы и попадем в эту иную деятельность. Нам бы хотелось не получать субсидии, а чтобы нас исключили из этой иной деятельности, чтобы мы не проходили экологическую экспертизу, поскольку вреда Черному морю мы не наносим. Эта самая больная проблема", - сказал Лузин.

Он добавил, что затраты на прохождение экспертизы занимают значительную часть в общей стоимости проекта.

"Поставить плантацию, коллекторы, сделать какую-то работу – это уже стоит от 10 млн рублей. Оборудования по обслуживанию плантаций стоят от 4 млн рублей. Около 3 млн рублей стоит катамаран для обслуживания. Итого мы приходим к цифре в 17 млн рублей. А проведение экологической экспертизы стоит 3,5 млн рублей. Это очень дорого", - пояснил Лузин.

По мнению учредителя "АЗДОК", эффективным инструментом стало бы повышение доступности кредитов для предприятий отрасли.

"Радует, что государство в последние 4-5 лет повернулось в нашу сторону. В результате, мы можем пользоваться финансами и инструментами поддержки. Это во многом помогает, причем, не только в (финансовых - ИФ) средствах, но и в решении административных вопросов, создании условия для работы, внедрении научных и инновационных разработок. Данные меры эффективны, это подтверждает значительный рост предприятий, который наблюдается в последние годы. Сейчас также разрабатывается ряд программ, направленных на повышение доступности кредитов для предприятий отрасли", - сказал Милованов.