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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Крупная ферма мидий в Севастополе может потерять урожай из-за запрета на выход в море

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Производитель мидий в Севастополе - ООО "Центр морских пищевых ресурсов" (ЦМПР) - может потерять трехлетний урожай из-за ограничений по выходу в море, введенных после начала спецоперации на Украине, сообщил "Интерфаксу" гендиректор предприятия, председатель ассоциации мореводов Азово-Черноморского бассейна Сергей Татко.

"Мы уже второй месяц (с начала спецоперации - ИФ) не можем выйти в море. Для нашего предприятия это очень опасно и грозит потерей урожая. Мидия, набирая вес, может опуститься на дно. Соответственно, она оботрется и произойдет осыпание", - сказал Татко.

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Ферма находится в одной миле от берега на 144 га. Урожай оценивается в 100 тонн. По словам руководителя компании, в Севастополе раньше никогда никто столько мидий не производил.

Татко предположил, что мидии могут опуститься уже в течение двух недель, потому что начал цвести фитопланктон.

Сейчас у предприятия уже не осталось продукции на реализацию, пришлось закрыть магазины.

Кроме того, компания столкнулась с санкционными рисками относительно оборудования. В частности, ферма использует итальянский специализированный чулок, в который помещают мидии для дальнейшего выращивания. В России аналогов нет, заявил Татко.

ООО "ЦМПР" было зарегистрировано в Севастополе в конце 2016 года. 100% в уставном капитале принадлежит Татко.

Севастополь
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