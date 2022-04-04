Henkel пока продолжит работать в РФ и будет следить за развитием событий

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Немецкий производитель косметики и бытовой химии Henkel пока продолжит работать в России, но будет внимательно следить за развитием событий, сообщила председатель наблюдательного совета компании Симона Бажель-Тра на годовом собрании акционеров в понедельник.

Она сказала, что компания продолжит соответствующим образом адаптировать свои решения в стране и серьезно относится к критике и вопросам, связанным с ее позицией, сообщает MarketWatch.

Главный финансовый директор Henkel Марко Свобода также заявил, что не видит необходимости во внеплановых списаниях активов компании в России и на Украине.

Хотя Henkel прекратила инвестиции, отказалась от рекламы и спонсорских проектов в России, производство на 11 заводах страны продолжается с учетом международных санкций.

Главный исполнительный директор компании Карстен Кнобель добавил, что Henkel несет ответственность за 2,5 тыс. сотрудников в России. "Полный выход из российского бизнеса может иметь далеко идущие последствия, в том числе для наших местных сотрудников", - сказал он.

Четыре производственные площадки компании на Украине были закрыты. Штат Henkel в этой стране насчитывал около 600 человек.

Henkel была создана в 1876 году. На российском рынке компания ведет деятельность с 1990 года. Henkel объединяет подразделения Adhesive Technologies (клеи и технологии), Laundry & Home Care (чистящие и моющие средства) и Beauty Care (косметика). В РФ компания выпускает товары под такими марками, как Persil, Bref, Pril, "Лоск", "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи "Момент" и Loctite.