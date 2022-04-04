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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:35

Trafigura продает российскую нефть Urals с новым рекордным дисконтом

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Международный трейдер Trafigura предлагает нефть марки Urals с поставкой 20-24 апреля с дисконтом в минус $34,8 к бенчмарку Dated Brent, сообщает агентство Bloomberg.

ЭкономикаСредняя цена нефти Urals в январе-марте выросла в 1,5 разаЧитать подробнее

Предыдущий рекорд дисконта был установлен в марте трейдером Litasco на уровне минус $31,35 за баррель.

Как сообщалось, столь сильный дисконт вызван резким падением спроса на нефть марки Urals, поскольку европейские покупатели опасаются санкционных рисков в условиях введения жестких мер США, Великобританией и Европейским союзом против России. На сорт также оказывает давление резкое удорожание морских перевозок нефти из портов РФ и повышение ставок страхования.

Помимо этого, некоторые банки отказываются открывать аккредитивы на покупку российской нефти.

нефть Trafigura
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