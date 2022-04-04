Нефть дорожает на фоне обсуждения новых антироссийских санкций

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки ускорили рост вечером в понедельник на фоне призывов лидеров европейских стран к введению новых санкций в отношении России.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:58 подорожали на $1,86 (1,78%) - до $106,25 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $2,26 (2,28%) - до $101,53 за баррель.

Ряд глав европейских государств, включая президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, призвали ЕС ввести новые санкции в отношении Москвы в ответ на события на Украине.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что послы стран ЕС планируют собраться в среду, чтобы обсудить пакет новых санкций против России. Санкционные меры могут предусматривать эмбарго на поставки российских товаров.

"Однако по-прежнему маловероятно, что ЕС введет запрет на импорт российской нефти и газа, потому что найти альтернативные источники поставок в короткие сроки будет невозможно, а значит такой шаг повлечет за собой серьезные экономические последствия", - отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

Тем временем Саудовская Аравия в мае поднимет цены на все сорта экспортируемой нефти для покупателей из всех регионов, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

В частности, стоимость Arab Light, основного поставляемого в Азию сорта, поднимется на $4,4 за баррель относительно апреля. В результате он будет стоить на $9,35 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, что является рекордом.